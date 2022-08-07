Екатеринбургский соратник Навального* терпит убытки за границей

Рекламное агентство Леонид Волков** зарегистрировал в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Литовский бизнес Леонида Волкова (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга и иноагентов Минюста), бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и ближайшего соратника Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), несет убытки. На это указывают данные сервиса финансовой отчетности Rekvizitai.lt.

Как следует из таблиц, за 2021 год выручка рекламного агентства Digital Duck, основанного Волковым в апреле, составила 8,7 тысячи евро. При этом на «расходы, связанные с трудовыми отношениями» (зарплату и прочие обязательные отчисления), фирма потратила 3,6 тысячи евро, еще 5,3 тысячи ушло на обеспечение работы по основной деятельности — обращает внимание уже телеканал RT, имеющий более детальную выписку. Чистый убыток Digital Duck, таким образом, составил 798 евро.

Волков покинул Россию в 2019 году — после того возбуждения уголовного дела в отношении ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация и иностранный агент) по статье об «отмывании денег». По одной из версий, Digital Duck оппозиционер зарегистрировал для того, чтобы получить литовский вид на жительство.

* Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

** Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, Минюстом — в реестр иностранных агентов