Куйвашев устроит проверку свердловским мэрам

Евгений Куйвашев попросил мэров проверить качество питания в школьных столовых Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров проверить качество питания в школьных столовых. Глава региона заявил, что сам будет инспектировать организацию питания в учреждениях. Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале.

«Я удивлен тому, как некоторые безответственно относятся к здоровью детей. Дети — наше будущее. Нельзя на них экономить. Тема соблюдения санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного года. Я ее возьму под свой контроль. И глав территорий хочу попросить уделить вопросу самое серьезное внимание. Особенно это касается организации питания в детских садах и школах. Когда буду посещать школы, буду смотреть, как организовано питание, чем кормят в школьных столовых. Сам буду пробовать», — написал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил о недавнем заболевании кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере под Нижним Тагилом. «В лагере „Баранчинские огоньки“ под Нижним Тагилом сразу 9 ребят подхватили кишечную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной стало классическое разгильдяйство, когда соблюдению санитарных норм не было уделено должного внимания. Руководитель лагеря уже наказан. Но, к сожалению, этот случай не первый. Санврачи каждый год находят в наших лагерях и школах подобные нарушения», — посетовал губернатор.

По решению губернатора на обеспечение школьного питания из областного бюджета в 2022/2023 учебном году будет направлено 2 миллиарда 559 тысяч рублей. Вместе с субсидиями из федерального бюджета в размере 2 миллиардов 789 тысяч рублей это в целом позволит обеспечить бесплатным питанием 325 тысяч школьников.

Ранее агентство писало, что Куйвашев призвал свердловчан жаловаться на детские лагеря. Свердловчане должны сообщать властям Свердловской области о нарушениях в работе детских лагерей. Куйвашев отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей. 40 лагерей, существовавших во время СССР, сейчас заброшены, добавил губернатор. Однако он заявил, что эти проблемы будут решаться, и со многими организациями уже проведена работа. Глава региона отметил, что в Свердловской области работает 1060 дневных лагерей.