В Челябинске на месяц ограничат движение по одной из улиц. Карта

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Благоустройство города. Екатеринбург, дорожный знак, ремонт труб, ремонт теплотрассы, ремонтные работы
Ограничения вводятся из-за ремонта теплотрассы Фото:

В Челябинске с 12 августа по 15 сентября ограничат движение по улице Румянцева. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения вводятся в связи с ремонтом теплотрассы.

«С 8 часов 12 августа до 20 часов 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Румянцева на участке от № 33 до дома № 28. Движение ограничат для проведения работ по капитальному ремонту участка теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что движение по направлению к улице Электростальской будет ограничено по левому ряду. Также по левой полосе нельзя будет проехать по направлению к улице Дружбы от пересечения с улицей Электростальской до дома № 28Б по улице Румянцева. На участке от дома № 28Б до дома № 28 — движение закрыто. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В середине июля из-за ремонта теплотрассы в центре Челябинска закрыли для проезда транспорта участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина. Снятие ограничений запланировано на 5 сентября.

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В Челябинске с 12 августа по 15 сентября ограничат движение по улице Румянцева. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения вводятся в связи с ремонтом теплотрассы. «С 8 часов 12 августа до 20 часов 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Румянцева на участке от № 33 до дома № 28. Движение ограничат для проведения работ по капитальному ремонту участка теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. В мэрии отметили, что движение по направлению к улице Электростальской будет ограничено по левому ряду. Также по левой полосе нельзя будет проехать по направлению к улице Дружбы от пересечения с улицей Электростальской до дома № 28Б по улице Румянцева. На участке от дома № 28Б до дома № 28 — движение закрыто. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. В середине июля из-за ремонта теплотрассы в центре Челябинска закрыли для проезда транспорта участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина. Снятие ограничений запланировано на 5 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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