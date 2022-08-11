Ограничения вводятся из-за ремонта теплотрассы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске с 12 августа по 15 сентября ограничат движение по улице Румянцева. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения вводятся в связи с ремонтом теплотрассы.

«С 8 часов 12 августа до 20 часов 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Румянцева на участке от № 33 до дома № 28. Движение ограничат для проведения работ по капитальному ремонту участка теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что движение по направлению к улице Электростальской будет ограничено по левому ряду. Также по левой полосе нельзя будет проехать по направлению к улице Дружбы от пересечения с улицей Электростальской до дома № 28Б по улице Румянцева. На участке от дома № 28Б до дома № 28 — движение закрыто. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

В середине июля из-за ремонта теплотрассы в центре Челябинска закрыли для проезда транспорта участки по улице III Интернационала и проспекту Ленина. Снятие ограничений запланировано на 5 сентября.