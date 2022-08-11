Челябинцы стали вешать во дворах таблички для закладчиков. Фото

12 августа 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Подъезды и дворы стали излюбленными местами для закладки наркотиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Челябинска начали вешать в палисадниках предупреждающие таблички для искателей тайников-закладок с наркотическими средствами. Об этом рассказала в социальных сетях одна горожанка. «В замечательном районе живу. Люди с юмором, для нарков таблички пишут, к трудолюбию призывают… Наркоманов к трудолюбию», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» челябинка Мария и выложила фотографию таблички. На табличке написали, что после поиска закладок наркозависимому необходимо прополоть сорняки и увезти их с собой. Мария считает, что на самом деле, такие таблички имеют цель отпугнуть закладчиков. Также это упредит распространителей наркотиков делать закладки в «обнародованном» месте. Челябинцы решили воспитывать наркоманов трудотерапией Фото: Мария Шумакова во «ВКонтакте»

Жители Челябинска начали вешать в палисадниках предупреждающие таблички для искателей тайников-закладок с наркотическими средствами. Об этом рассказала в социальных сетях одна горожанка. «В замечательном районе живу. Люди с юмором, для нарков таблички пишут, к трудолюбию призывают… Наркоманов к трудолюбию», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» челябинка Мария и выложила фотографию таблички. На табличке написали, что после поиска закладок наркозависимому необходимо прополоть сорняки и увезти их с собой. Мария считает, что на самом деле, такие таблички имеют цель отпугнуть закладчиков. Также это упредит распространителей наркотиков делать закладки в «обнародованном» месте.