11 августа 2022

Челябинцы стали вешать во дворах таблички для закладчиков. Фото

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Наркоманы в подъездах. Сургут, электрощитовая, подъезд, электричество, закладки, гопник
Подъезды и дворы стали излюбленными местами для закладки наркотиков Фото:

Жители Челябинска начали вешать в палисадниках предупреждающие таблички для искателей тайников-закладок с наркотическими средствами. Об этом рассказала в социальных сетях одна горожанка.

«В замечательном районе живу. Люди с юмором, для нарков таблички пишут, к трудолюбию призывают… Наркоманов к трудолюбию», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» челябинка Мария и выложила фотографию таблички.

На табличке написали, что после поиска закладок наркозависимому необходимо прополоть сорняки и увезти их с собой. Мария считает, что на самом деле, такие таблички имеют цель отпугнуть закладчиков. Также это упредит распространителей наркотиков делать закладки в «обнародованном» месте.

Челябинцы решили воспитывать наркоманов трудотерапией
Фото:

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Жители Челябинска начали вешать в палисадниках предупреждающие таблички для искателей тайников-закладок с наркотическими средствами. Об этом рассказала в социальных сетях одна горожанка. «В замечательном районе живу. Люди с юмором, для нарков таблички пишут, к трудолюбию призывают… Наркоманов к трудолюбию», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» челябинка Мария и выложила фотографию таблички. На табличке написали, что после поиска закладок наркозависимому необходимо прополоть сорняки и увезти их с собой. Мария считает, что на самом деле, такие таблички имеют цель отпугнуть закладчиков. Также это упредит распространителей наркотиков делать закладки в «обнародованном» месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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