Жители Челябинска начали вешать в палисадниках предупреждающие таблички для искателей тайников-закладок с наркотическими средствами. Об этом рассказала в социальных сетях одна горожанка.
«В замечательном районе живу. Люди с юмором, для нарков таблички пишут, к трудолюбию призывают… Наркоманов к трудолюбию», — написала у себя на странице во «ВКонтакте» челябинка Мария и выложила фотографию таблички.
На табличке написали, что после поиска закладок наркозависимому необходимо прополоть сорняки и увезти их с собой. Мария считает, что на самом деле, такие таблички имеют цель отпугнуть закладчиков. Также это упредит распространителей наркотиков делать закладки в «обнародованном» месте.
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