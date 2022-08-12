Пьяный курганец задушил собой младенца

Ребенок умер от механической асфиксии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяный житель города Куртамыша Курганской области во время сна по неосторожности задушил своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

«По данным следствия, в июне текущего года обвиняемый положил своего двухмесячного ребенка на диван, а не в имеющуюся детскую кроватку, и вместе с ним уснул. Во время сна он по неосторожности закрыл верхние дыхательные пути новорожденного, лишив таким образом его доступа к воздуху. По результатам медэкспертизы, смерть ребенка наступила от механической асфиксии. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится на сайте ведомства. Также выяснилось, что мужчина применял физическую силу к своей жене и угрожал ей убийством.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Куртамыша завершено. Его обвиняют в угрозе убийством и причинении смерти по неосторожности. Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.