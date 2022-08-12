Пьяный курганец задушил собой младенца

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Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
Ребенок умер от механической асфиксии Фото:

Пьяный житель города Куртамыша Курганской области во время сна по неосторожности задушил своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

«По данным следствия, в июне текущего года обвиняемый положил своего двухмесячного ребенка на диван, а не в имеющуюся детскую кроватку, и вместе с ним уснул. Во время сна он по неосторожности закрыл верхние дыхательные пути новорожденного, лишив таким образом его доступа к воздуху. По результатам медэкспертизы, смерть ребенка наступила от механической асфиксии. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится на сайте ведомства. Также выяснилось, что мужчина применял физическую силу к своей жене и угрожал ей убийством.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Куртамыша завершено. Его обвиняют в угрозе убийством и причинении смерти по неосторожности. Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

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Пьяный житель города Куртамыша Курганской области во время сна по неосторожности задушил своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области. «По данным следствия, в июне текущего года обвиняемый положил своего двухмесячного ребенка на диван, а не в имеющуюся детскую кроватку, и вместе с ним уснул. Во время сна он по неосторожности закрыл верхние дыхательные пути новорожденного, лишив таким образом его доступа к воздуху. По результатам медэкспертизы, смерть ребенка наступила от механической асфиксии. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится на сайте ведомства. Также выяснилось, что мужчина применял физическую силу к своей жене и угрожал ей убийством. Сейчас расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Куртамыша завершено. Его обвиняют в угрозе убийством и причинении смерти по неосторожности. Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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