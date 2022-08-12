Челябинский нарколог помогла опекуну ребенка обмануть соцслужбы

Медработник призналась в коррупционном преступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоустовский городской суд Челябинской области передано уголовное дело в отношении психиатра-нарколога областной психиатрической больницы № 7, обвиняемой в мелком взяточничестве. По данным следствия, она за деньги изготовила справку о кодировании женщины, нужную для органов опеки, рассказали URA.RU в прокуратуре города.

«По данным следствия, обвиняемая получила 3,3 тысячи рублей от жительницы Башкирии за предоставление справки о кодировании от алкогольной зависимости. Справка была необходима для предоставления в органы опеки для решения вопроса о продолжении опеки над несовершеннолетней внучкой женщины. При этом обвиняемая, желая получить от женщины деньги, сообщила последней, что ей якобы противопоказана процедура кодирования, хотя препятствий не имелось», — рассказали в прокуратуре.

Нарколог полностью признала вину по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Уголовное дело по факту дачи взятки в отношении опекунши ребенка выделены в отдельное производство.