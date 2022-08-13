Роструд: сколько можно отдыхать во время рабочего дня

13 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В зависимости от профессии и предприятия, у сотрудников может быть разное время для отдыха Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Роструд объяснил, кому и сколько можно отдыхать во время рабочего дня. Соответствующий документ размещен в базе справочной правовой системы «Консультант Плюс». В зависимости от профессии и условий труда, право на отдых варьируется. URA.RU приводит сводку того, кому и сколько положен перерыв в рабочее время: Отдых в рабочее время не полагается работнику только в одном случае — если он работает не более четырех часов. Это прописано в статье 108 «Трудового кодекса».

Если рабочий день длиться более восьми часов, то работнику полагается два перерыва. Он может варьироваться от 30 минут до часа.

Также в некоторых случаях, в зависимости от производства, сотруднику может полагаться специальный перерыв. Например, это касается тех, кто работает в холодное время (при температуре в -35 и ниже) на открытом воздухе или в помещении без отопления. Также специальный перерыв полагается грузчикам, авиадиспетчерам или водителям междугородних перевозок. В некоторых случаях, такой перерыв может быть прописан в соответствующих документах, в таком случае он будет также оплачиваться. Тем, кто работает под палящим солнцем, полагается короткий перерыв раз в 15 минут.

Водители также имеют право уходить на обеденный перерыв два раза за смену. Это же касается и тех, кто работает в железнодорожной сфере

На производствах с непрерывным циклом тоже должны быть условия для перерыва. Кроме того, перекус включается в оплачиваемое время. Это должно быть прописано в документах предприятия.

Тем сотрудникам, кто воспитывает ребенка до полутора лет (родители или опекуны) имеют право каждые три часа отходить с рабочего места на 30 минут, чтобы покормить его [ребенка]. Но такое право есть только у одного из родителей. Данные перерывы также должны оплачиваться. Ранее ученые назвали три правила безопасного выхода из отпуска. Вернуться из отпуска на работу лучше во второй половине недели, также нужно найти время на адаптацию и начать просыпаться по будильнику. Это поможет минимизировать стресс.

Роструд объяснил, кому и сколько можно отдыхать во время рабочего дня. Соответствующий документ размещен в базе справочной правовой системы «Консультант Плюс». В зависимости от профессии и условий труда, право на отдых варьируется. URA.RU приводит сводку того, кому и сколько положен перерыв в рабочее время: Ранее ученые назвали три правила безопасного выхода из отпуска. Вернуться из отпуска на работу лучше во второй половине недели, также нужно найти время на адаптацию и начать просыпаться по будильнику. Это поможет минимизировать стресс.