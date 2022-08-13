Пожар вспыхнул в кафе «Грядка» 14 августа (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Екатеринбурге на Уралмаше 14 августа загорелся ресторан «Грядка» по улице Уральских Рабочих, 26. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Еду и вдруг вижу черный дым. Подъезжаю ближе и вижу, что горит здание — кафе на Уральских Рабочих», — рассказал очевидец.

Пожарные уже занимаются тушением пожара. «Подразделения, прибыв на место пожара, установили, что происходит горение кровли отдельно стоящего здания предприятия общественного питания. По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Основные усилия огнеборцев сосредоточены на скорейшей локализации пожара», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ведомство отмечает, что людей на момент возгорания в здании не было. «В тушении задействованы восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава. Звеньями газодымозащитной службы из помещения эвакуированы четыре газовых баллона. В 11:44 огнеборцы локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров», — добавило ведомство.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в микрорайон Лечебный. Там загорелись деревянные поддоны. Крупный пожар охватил здание автосалона, стоящее рядом.

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»

Обновлено в 12:05: Пожарные ликвидировали пожар. «В 12:03 открытое горение на месте пожара ликвидировано. Проводится прошивка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.