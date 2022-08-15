В Челябинской области подорожали комнаты в коммуналках

Стоимость комнат в Челябинской области за полгода увеличилась на 10,1% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Цена комнат в коммунальных квартирах в Челябинской области с января по август 2022 года увеличилась на 10,1%. Информация об этом была опубликована в исследовании федерального портала «Мир квартир».

«Если еще в январе комнаты до 500 тысяч рублей можно было купить в шести городах, то теперь только в трех, потому что цены на этот тип недвижимости продолжили расти в этом году. После подорожания минимальная стоимость комнаты в коммуналке в Челябинской области составила 553 тысячи 102 рубля, в Магнитогорске 565 тысяч 604 рубля. В целом стоимость комнат в Челябинской области увеличилась на 10,1%», — говорится на портале.

В Челябинской области за первое полугодие 2022 года больше всего комнаты подорожали в Магнитогорске — на 10,1%. Минимальная стоимость такого жилья в городе составила 565 тысяч 604 рубля. В Челябинске комнаты подорожали лишь на 0,1%, составив 553 тысячи 102 рубля.

При этом, как отмечают эксперты, проследив динамику более чем в 70 городах РФ, комнаты в Челябинской области — одни из самых дешевых по стране. В регионе их покупают арендодатели для дальнейшей сдачи или жители региона, которые не могут позволить себе приобрести однокомнатную квартиру и квартиру-студию.

Ранее Челябинск лидировал среди российских городов по росту цен на новостройки. За последние полгода в городе стоимость жилья на первичном рынке выросла на 39%, это самый высокий показатель по РФ.