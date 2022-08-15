Создателя крупной финансовой пирамиды осудили в Челябинске

Организатора кооператива «Рост» отправили в колонию особого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении обвинявшегося в мошенничестве жителя Казани Андрея Макарова, создавшего кредитный потребительский кооператив «Рост». За два года работы финансовой пирамиды ее жертвами стали больше 100 человек, рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«Будучи руководителем кооператива „Рост“, с декабря 2013 по февраль 2015 года осужденный заключал с гражданами договоры займа, обещая выплату высоких процентов. Выплата процентов производилась из вновь поступавших от граждан заемных денег. Таким образом подсудимый похитил у 101 потерпевшего более 16,6 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии. Однако с учетом присоединения наказания, которое ранее было ему назначено за аналогичное преступление в Казани, он получил 13 лет 6 месяцев колонии особого режима.