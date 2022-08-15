В Челябинске на остановке скончался эпилептик

15 августа 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Мужчина в Челябинске умер до прибытия на место происшествия медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на остановке «Улица Ворошилова» в Курчатовском районе скончался мужчина. Как сообщили очевидцы, челябинца сразил приступ эпилепсии. «Сегодня в 13:12 на остановке упал мужчина 57 лет, эпилепсия, судороги. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи», — приводит портал «74.ру» слова Анастасии Перескоковой из социальных сетей. Пока ждали вызванную машину медиков, случайные прохожие попытались реанимировать мужчину. Процедура результатов не принесла. Прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. Мужчина скончался до прибытия врачей.

В Челябинске на остановке «Улица Ворошилова» в Курчатовском районе скончался мужчина. Как сообщили очевидцы, челябинца сразил приступ эпилепсии. «Сегодня в 13:12 на остановке упал мужчина 57 лет, эпилепсия, судороги. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи», — приводит портал «74.ру» слова Анастасии Перескоковой из социальных сетей. Пока ждали вызванную машину медиков, случайные прохожие попытались реанимировать мужчину. Процедура результатов не принесла. Прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. Мужчина скончался до прибытия врачей.