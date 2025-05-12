Приезжие из Таджикистана попались в Челябинске на провозе запрещенных продуктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрещенные грузы обнаружили после прилета в аэропорту
Запрещенные грузы обнаружили после прилета в аэропорту Фото:

Приезжих из Таджикистана в челябинском аэропорту уличили в перевозке запрещенных продуктов питания. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пассажиры привезли с собой 8,9 кг молочных продуктов, жира и меда.

«Нарушения при ввозе продукции животного происхождения обнаружили только на рейсах, следующих из Душанбе и Худжанда (Таджикистан). Грузы изъяли у семи граждан республики», — заявили URA.RU в ведомстве.

Продукты уничтожили по заявлению владельцев. Статистику в Россельхознадзоре подвели за период с 5 по 11 мая, пришедшийся на праздники. Сотрудники проконтролировали перевозку внутри РФ шести партий морепродуктов. Их вес составил 452 кг.

За прошедшие дни за рубеж с владельцами отправились три животных. Их транспортировка также попала в поле зрения ведомства. На перелет граждане оформили три сертификата. Две кошки отправились в Канаду и Таджикистан, собака — в Турцию.

Молочную продукцию и другие запрещенные к перевозке продукты пришлось уничтожить
Молочную продукцию и другие запрещенные к перевозке продукты пришлось уничтожить
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Приезжих из Таджикистана в челябинском аэропорту уличили в перевозке запрещенных продуктов питания. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пассажиры привезли с собой 8,9 кг молочных продуктов, жира и меда. «Нарушения при ввозе продукции животного происхождения обнаружили только на рейсах, следующих из Душанбе и Худжанда (Таджикистан). Грузы изъяли у семи граждан республики», — заявили URA.RU в ведомстве. Продукты уничтожили по заявлению владельцев. Статистику в Россельхознадзоре подвели за период с 5 по 11 мая, пришедшийся на праздники. Сотрудники проконтролировали перевозку внутри РФ шести партий морепродуктов. Их вес составил 452 кг. За прошедшие дни за рубеж с владельцами отправились три животных. Их транспортировка также попала в поле зрения ведомства. На перелет граждане оформили три сертификата. Две кошки отправились в Канаду и Таджикистан, собака — в Турцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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