Приезжих из Таджикистана в челябинском аэропорту уличили в перевозке запрещенных продуктов питания. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пассажиры привезли с собой 8,9 кг молочных продуктов, жира и меда.
«Нарушения при ввозе продукции животного происхождения обнаружили только на рейсах, следующих из Душанбе и Худжанда (Таджикистан). Грузы изъяли у семи граждан республики», — заявили URA.RU в ведомстве.
Продукты уничтожили по заявлению владельцев. Статистику в Россельхознадзоре подвели за период с 5 по 11 мая, пришедшийся на праздники. Сотрудники проконтролировали перевозку внутри РФ шести партий морепродуктов. Их вес составил 452 кг.
За прошедшие дни за рубеж с владельцами отправились три животных. Их транспортировка также попала в поле зрения ведомства. На перелет граждане оформили три сертификата. Две кошки отправились в Канаду и Таджикистан, собака — в Турцию.
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