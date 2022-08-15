15 августа 2022

Свердловский депутат Госдумы: Шарташ — импортозамещение Европы. Фото

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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Жанна Рябцева рассказала, как проходить благоустройство территории озера Шарташ Фото:

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева рассказала о благоустройстве территории озера Шарташ в рамках импортозамещения для екатеринбуржцев отпусков в Европе. Об этом депутат написала в своем официальном telegram-канале.

«В рамках импортозамещения для граждан города отпусков в Европе — продолжаем благоустройство озера Шарташ. Озеро для Екатеринбурга знаковое, сейчас здесь выполнен капремонт существующей парковой дороги, обустроены велодорожки, тротуары, уличное освещение, появились детские, волейбольные и баскетбольные площадки, поля для мини-футбола», — рассказала Рябцева.

Депутат отметила, что сейчас нужно облагородить само озеро. «Тут уже без привлечения федеральных властей не обойтись, но озеро в национальном проекте „Экология“, так что думаю все получится», — рассказала Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что Жанна Рябцева рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям, намекнув, что «положила болт» на санкции запада. Также агентство рассказывало, что свердловский депутат Госдумы упрекнула главу ВОЗ за оспу обезьян.

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Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева рассказала о благоустройстве территории озера Шарташ в рамках импортозамещения для екатеринбуржцев отпусков в Европе. Об этом депутат написала в своем официальном telegram-канале. «В рамках импортозамещения для граждан города отпусков в Европе — продолжаем благоустройство озера Шарташ. Озеро для Екатеринбурга знаковое, сейчас здесь выполнен капремонт существующей парковой дороги, обустроены велодорожки, тротуары, уличное освещение, появились детские, волейбольные и баскетбольные площадки, поля для мини-футбола», — рассказала Рябцева. Депутат отметила, что сейчас нужно облагородить само озеро. «Тут уже без привлечения федеральных властей не обойтись, но озеро в национальном проекте „Экология“, так что думаю все получится», — рассказала Рябцева. Ранее URA.RU сообщало, что Жанна Рябцева рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям, намекнув, что «положила болт» на санкции запада. Также агентство рассказывало, что свердловский депутат Госдумы упрекнула главу ВОЗ за оспу обезьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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