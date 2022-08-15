Жанна Рябцева рассказала, как проходить благоустройство территории озера Шарташ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева рассказала о благоустройстве территории озера Шарташ в рамках импортозамещения для екатеринбуржцев отпусков в Европе. Об этом депутат написала в своем официальном telegram-канале.

«В рамках импортозамещения для граждан города отпусков в Европе — продолжаем благоустройство озера Шарташ. Озеро для Екатеринбурга знаковое, сейчас здесь выполнен капремонт существующей парковой дороги, обустроены велодорожки, тротуары, уличное освещение, появились детские, волейбольные и баскетбольные площадки, поля для мини-футбола», — рассказала Рябцева.

Депутат отметила, что сейчас нужно облагородить само озеро. «Тут уже без привлечения федеральных властей не обойтись, но озеро в национальном проекте „Экология“, так что думаю все получится», — рассказала Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что Жанна Рябцева рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям, намекнув, что «положила болт» на санкции запада. Также агентство рассказывало, что свердловский депутат Госдумы упрекнула главу ВОЗ за оспу обезьян.

Фото: личная страница Жанны Рябцевой в соцсети «ВКонтакте»

Фото: личная страница Жанны Рябцевой в соцсети «ВКонтакте»