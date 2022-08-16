Власти Екатеринбурга анонсировали строительство новых школ

До конца 2022 года будет сдано 2 объекта, рассчитанных на 1425 воспитанников. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге до конца 2022 года будут сданы два образовательных объекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«До конца 2022 года будет сдано 2 объекта, рассчитанных на 1425 воспитанников. Речь идет об образовательном центре на 825 школьных в границах улиц Евгения Савкова — Верхнеуфалейской — Ландау, а также новом корпусе гимназии № 120 на 600 мест на улице Степана Разина, 71», — сказано в сообщении.

Кроме всего, на сегодняшний день в стадии строительства находятся еще четыре школы, которые рассчитаны на 3625 учеников. «Высокими темпами ведется строительство нового корпуса гимназии №40 на 1000 мест, расположенный на улице Мичурина, 181. В 2024 году в квартале 17 района Академический будет завершено строительство школы № 1, вместимость образовательного учреждения составит 1200 мест», — отметили в администрации Екатеринбурга.

Ранее агентство писало, что прокуратура Екатеринбурга вынесла представление мэру Алексею Орлову из-за переполненных школ города. В ходе проверки прокуроры выяснили, что некоторые застраиваемые районы Екатеринбурга слабо обеспечены школами. А муниципальные программы не предусматривают возведение образовательных учреждений вблизи новостроек. Из-за этого в нескольких школах числятся больше учеников, чем должно быть.