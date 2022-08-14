Прокуратура наказала мэра Екатеринбурга

Алексея Орлова поторопили со строительством новых школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга вынесла представление мэру Алексею Орлову из-за переполненных школ города. Как сообщили в надзорном ведомстве, цель наказания — ускорить решение проблемы.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что некоторые застраиваемые районы Екатеринбурга слабо обеспечены школами. А муниципальные программы не предусматривают возведение образовательных учреждений вблизи новостроек. Из-за этого в нескольких школах числятся больше учеников, чем должно быть.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в ряде школ региона число обучающихся превышает проектные мощности. С целью принятия дополнительных мер в сфере организации общедоступного образования со стороны органа местного самоуправления прокуратура главе Екатеринбурга внесла представление, которое находится на рассмотрении», — сообщили в городской прокуратуре.

Кроме того, проблемы нашлись и в Белоярском районе. В здании одной из школ, где должны учиться 464 ребенка, фактически обучаются 1100 человек. Прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы местных чиновников обязали построить новую школу. Суд иск удовлетворил.

Родители екатеринбургских школьников регулярно жалуются на переполненные классы. Из-за этого многим детям приходится учиться во вторую смену.