Промышленники планируют создать инженерный кампус в Нижнем Тагиле

18 августа 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Промышленники планируют создать кампус инженерных вузов в Нижнем Тагиле (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Топ-менеджеры промышленных предприятий в рамках встречи с представителями администрации Нижнего Тагила (Свердловская область) обсудили возможность создания кампуса инженерных вузов. Такое предложение выдвинул директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Проект „Кампус“, ориентированный, в том числе и на иностранных студентов, является элементом новой политической цели, которую губернатор (Свердловской области — прим. ред.) Евгений Куйвашев обозначил, это превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Частично этот проект можно реализовать в Нижнем Тагиле», — передает слова Русакова ИА «Повестка дня». Промышленники отмечают нехватку технических специалистов в Нижнем Тагиле, по их мнению, создание кампуса приостановит отток молодежи. Эксперты считают, что свердловский город мог бы стать центром подготовки технических специалистов. Ранее URA.RU сообщало о заявлении Евгения Куйвашева превратить Екатеринбург в студенческую столицу России благодаря реализации проекта «Кампус» и строительству нового жилья для студентов. Также агентство рассказывало, что свердловский губернатор сообщал о создании проекта «Кампус», в рамках которого студенты смогут выгоднее покупать некоторые категории товаров в магазине, а также покупать билеты, обедать в кафе и заниматься в фитнес-клубах по специальным ценам.

Топ-менеджеры промышленных предприятий в рамках встречи с представителями администрации Нижнего Тагила (Свердловская область) обсудили возможность создания кампуса инженерных вузов. Такое предложение выдвинул директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. «Проект „Кампус“, ориентированный, в том числе и на иностранных студентов, является элементом новой политической цели, которую губернатор (Свердловской области — прим. ред.) Евгений Куйвашев обозначил, это превращение Екатеринбурга в студенческую столицу России. Частично этот проект можно реализовать в Нижнем Тагиле», — передает слова Русакова ИА «Повестка дня». Промышленники отмечают нехватку технических специалистов в Нижнем Тагиле, по их мнению, создание кампуса приостановит отток молодежи. Эксперты считают, что свердловский город мог бы стать центром подготовки технических специалистов. Ранее URA.RU сообщало о заявлении Евгения Куйвашева превратить Екатеринбург в студенческую столицу России благодаря реализации проекта «Кампус» и строительству нового жилья для студентов. Также агентство рассказывало, что свердловский губернатор сообщал о создании проекта «Кампус», в рамках которого студенты смогут выгоднее покупать некоторые категории товаров в магазине, а также покупать билеты, обедать в кафе и заниматься в фитнес-клубах по специальным ценам.