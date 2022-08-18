В День города в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя. Карта

19 августа 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Ограничения вводятся для того, чтобы уменьшить количество пьяных людей на празднике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 20 августа в Екатеринбурге на сутки приостановят продажу алкогольных напитков в связи с проведением Дня города. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов Так, ограничения по продаже алкоголя коснутся квадрата в районе улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев,. Также затрагиваются участки улиц Вильгельма де Геннина (от улицы Академика Парина до улицы Павла Шаманова) и проспекта Академика Сахарова (от улицы Рябинина до улицы Анатолия Мехренцева). Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00. В этом году День города пройдет 20 августа. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока — она выступит в Академическом районе 20 августа за счет компания «РСГ-Академическое», за счет муниципального бюджета хиты исполнят певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также автор мема «штрибан, фильтруй хрюканину» бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру. Фото: URA.RU

20 августа в Екатеринбурге на сутки приостановят продажу алкогольных напитков в связи с проведением Дня города. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов Так, ограничения по продаже алкоголя коснутся квадрата в районе улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев,. Также затрагиваются участки улиц Вильгельма де Геннина (от улицы Академика Парина до улицы Павла Шаманова) и проспекта Академика Сахарова (от улицы Рябинина до улицы Анатолия Мехренцева). Запрет будет действовать с 8.00 до 23.00. В этом году День города пройдет 20 августа. Хэдлайнерами мероприятия станут екатеринбургская певица Клава Кока — она выступит в Академическом районе 20 августа за счет компания «РСГ-Академическое», за счет муниципального бюджета хиты исполнят певец Александр Маршал, проект Filatov & Karas, а также автор мема «штрибан, фильтруй хрюканину» бард Александр Новиков. При этом появились и нововведения: на конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города, впервые с 1999 года не будут разыгрывать квартиру.