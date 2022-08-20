Пушилин похвастался полученными военными ДНР РСЗО «Чебурашка»

21 августа 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Армия ДНР получила две РСЗО «Чебурашка» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Донецкой Народной Республики получили две мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. « „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поразить две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной системой управления, позволяющее быстро и точно производить производство», — написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы высоко оценили РСЗО. По его словам, «Чебурашки» были произведены в республике. «Еще интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия „Туман-купол“, которые излучают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже все свое — от проекта до начинки», — добавил Пушилин. Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на форуме «Армия-2022». По его словам, военное ведомство заключило на форуме контракты почти на полтриллиона рублей, пишет ФАН.

Военные Донецкой Народной Республики получили две мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. « „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поразить две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной системой управления, позволяющее быстро и точно производить производство», — написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы высоко оценили РСЗО. По его словам, «Чебурашки» были произведены в республике. «Еще интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия „Туман-купол“, которые излучают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже все свое — от проекта до начинки», — добавил Пушилин. Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на форуме «Армия-2022». По его словам, военное ведомство заключило на форуме контракты почти на полтриллиона рублей, пишет ФАН.