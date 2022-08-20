Пушилин похвастался полученными военными ДНР РСЗО «Чебурашка»

Военные Донецкой Народной Республики получили две мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
« „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поразить две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной системой управления, позволяющее быстро и точно производить производство», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы высоко оценили РСЗО. По его словам, «Чебурашки» были произведены в республике. «Еще интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия „Туман-купол“, которые излучают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже все свое — от проекта до начинки», — добавил Пушилин.
Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на форуме «Армия-2022». По его словам, военное ведомство заключило на форуме контракты почти на полтриллиона рублей, пишет ФАН.
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Военные Донецкой Народной Республики получили две мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. « „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поразить две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной системой управления, позволяющее быстро и точно производить производство», — написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы высоко оценили РСЗО. По его словам, «Чебурашки» были произведены в республике. «Еще интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия „Туман-купол“, которые излучают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже все свое — от проекта до начинки», — добавил Пушилин. Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на форуме «Армия-2022». По его словам, военное ведомство заключило на форуме контракты почти на полтриллиона рублей, пишет ФАН.