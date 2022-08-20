20 августа 2022

Пушилин похвастался полученными военными ДНР РСЗО «Чебурашка»

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Армия ДНР получила две РСЗО «Чебурашка» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные Донецкой Народной Республики получили две мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

« „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поразить две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной системой управления, позволяющее быстро и точно производить производство», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бойцы высоко оценили РСЗО. По его словам, «Чебурашки» были произведены в республике. «Еще интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия „Туман-купол“, которые излучают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже все свое — от проекта до начинки», — добавил Пушилин.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на форуме «Армия-2022». По его словам, военное ведомство заключило на форуме контракты почти на полтриллиона рублей, пишет ФАН.

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Военные Донецкой Народной Республики получили две мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. « „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поразить две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной системой управления, позволяющее быстро и точно производить производство», — написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы высоко оценили РСЗО. По его словам, «Чебурашки» были произведены в республике. «Еще интересная разработка наших специалистов — стационарные и мобильные изделия „Туман-купол“, которые излучают помехи, противодействующие БПЛА малого класса. Тоже все свое — от проекта до начинки», — добавил Пушилин. Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на форуме «Армия-2022». По его словам, военное ведомство заключило на форуме контракты почти на полтриллиона рублей, пишет ФАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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