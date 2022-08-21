21 августа 2022

ГИБДД проведет массовую облаву на дорогах УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жара в городе. Пермь, досмотр автомобиля, лето в городе, дпс пермь, жара в городе, экипаж гибдд
ГИБДД проведет мероприятия «Трасса» Фото:

ГИБДД проведет массовые профилактические мероприятия «Трасса» сразу в четырех регионах УрФО. Речь идет о Свердловской и Тюменской областях, а так же Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщается на сайте ведомства по ХМАО.

«В целях профилактики и снижения аварийности на междугородних и межрегиональных автодорогах совместно с Госавтоинспекцией Тюменской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов будет проведено профилактическое мероприятие «Трасса», — уточняется в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что два водителя погибли в аварии на трассе «Иртыш» на территории Щучанского района Курганской области. На 59-м километре трассы столкнулись три автомобиля.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

ГИБДД проведет массовые профилактические мероприятия «Трасса» сразу в четырех регионах УрФО. Речь идет о Свердловской и Тюменской областях, а так же Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщается на сайте ведомства по ХМАО. «В целях профилактики и снижения аварийности на междугородних и межрегиональных автодорогах совместно с Госавтоинспекцией Тюменской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов будет проведено профилактическое мероприятие «Трасса», — уточняется в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что два водителя погибли в аварии на трассе «Иртыш» на территории Щучанского района Курганской области. На 59-м километре трассы столкнулись три автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...