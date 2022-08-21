ГИБДД проведет массовую облаву на дорогах УрФО

ГИБДД проведет массовые профилактические мероприятия «Трасса» сразу в четырех регионах УрФО. Речь идет о Свердловской и Тюменской областях, а так же Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщается на сайте ведомства по ХМАО.
«В целях профилактики и снижения аварийности на междугородних и межрегиональных автодорогах совместно с Госавтоинспекцией Тюменской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов будет проведено профилактическое мероприятие «Трасса», — уточняется в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что два водителя погибли в аварии на трассе «Иртыш» на территории Щучанского района Курганской области. На 59-м километре трассы столкнулись три автомобиля.
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