ГИБДД проведет массовую облаву на дорогах УрФО

22 августа 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

ГИБДД проведет мероприятия «Трасса» Фото: Сергей Русанов © URA.RU ГИБДД проведет массовые профилактические мероприятия «Трасса» сразу в четырех регионах УрФО. Речь идет о Свердловской и Тюменской областях, а так же Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщается на сайте ведомства по ХМАО. «В целях профилактики и снижения аварийности на междугородних и межрегиональных автодорогах совместно с Госавтоинспекцией Тюменской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов будет проведено профилактическое мероприятие «Трасса», — уточняется в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что два водителя погибли в аварии на трассе «Иртыш» на территории Щучанского района Курганской области. На 59-м километре трассы столкнулись три автомобиля.

ГИБДД проведет массовые профилактические мероприятия «Трасса» сразу в четырех регионах УрФО. Речь идет о Свердловской и Тюменской областях, а так же Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщается на сайте ведомства по ХМАО. «В целях профилактики и снижения аварийности на междугородних и межрегиональных автодорогах совместно с Госавтоинспекцией Тюменской и Свердловской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов будет проведено профилактическое мероприятие «Трасса», — уточняется в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что два водителя погибли в аварии на трассе «Иртыш» на территории Щучанского района Курганской области. На 59-м километре трассы столкнулись три автомобиля.