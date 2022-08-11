Суд посадил наркодилера, создавшего тайную сеть в Тагиле

Наркодилер успел создать 137 закладок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нижнем Тагиле отправили на девять лет в колонию наркодилера, который создал сеть из 137 тайников с наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Эргашову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина пытался продать запрещенные вещества в декабре 2021 года.

Наркотики он получал от неизвестного поставщика, которого силовики еще пытаются найти. Через интернет преступники договорились о местах, где будут находиться партии наркотиков.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция поймала доставщика роллов и пиццы, который пытался забрать тайники с запрещенными веществами. Он распространял наркотики недалеко от озера Шарташ.