Суд посадил наркодилера, создавшего тайную сеть в Тагиле

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Наркодилер успел создать 137 закладок Фото:

В Нижнем Тагиле отправили на девять лет в колонию наркодилера, который создал сеть из 137 тайников с наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Эргашову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина пытался продать запрещенные вещества в декабре 2021 года.

Наркотики он получал от неизвестного поставщика, которого силовики еще пытаются найти. Через интернет преступники договорились о местах, где будут находиться партии наркотиков.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция поймала доставщика роллов и пиццы, который пытался забрать тайники с запрещенными веществами. Он распространял наркотики недалеко от озера Шарташ.

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В Нижнем Тагиле отправили на девять лет в колонию наркодилера, который создал сеть из 137 тайников с наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Эргашову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина пытался продать запрещенные вещества в декабре 2021 года. Наркотики он получал от неизвестного поставщика, которого силовики еще пытаются найти. Через интернет преступники договорились о местах, где будут находиться партии наркотиков. Ранее URA.RU сообщало, что полиция поймала доставщика роллов и пиццы, который пытался забрать тайники с запрещенными веществами. Он распространял наркотики недалеко от озера Шарташ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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