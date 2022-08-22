УрФУ готовится к возврату масочного режима

В УрФУ ожидают всплеск COVID в середине сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский федеральный университет заявил, что готов вернуться к масочному режиму, если свердловский Роспотребнадзор и региональные власти выпустят такое распоряжение. Информация об этом появилась в telegram-канале университета.

«Вуз введет антиковидные меры в случае ухудшения эпидситуации. В управлении проректора по общим вопросам заявили, что к началу нового учебного года в университете готовы — есть необходимое количество масок, антисептиков и тепловизоров», — сообщили в УрФУ.

В университете подчеркнули, что масочный режим и другие ограничения могут вернуться «по мере поступления распоряжений местного Роспотребнадзора и региональных властей». Также в УрФУ прогнозируют, что новая волна COVID наступит в середине сентября.

Ранее свердловский врач Александр Соловьев рассказал, что коронавирус будет бушевать в России и по всему миру в ближайшие годы. Также стало известно, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим.