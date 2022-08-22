22 августа 2022

УрФУ готовится к возврату масочного режима

© Служба новостей «URA.RU»
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В УрФУ ожидают всплеск COVID в середине сентября Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Уральский федеральный университет заявил, что готов вернуться к масочному режиму, если свердловский Роспотребнадзор и региональные власти выпустят такое распоряжение. Информация об этом появилась в telegram-канале университета.

«Вуз введет антиковидные меры в случае ухудшения эпидситуации. В управлении проректора по общим вопросам заявили, что к началу нового учебного года в университете готовы — есть необходимое количество масок, антисептиков и тепловизоров», — сообщили в УрФУ.

В университете подчеркнули, что масочный режим и другие ограничения могут вернуться «по мере поступления распоряжений местного Роспотребнадзора и региональных властей». Также в УрФУ прогнозируют, что новая волна COVID наступит в середине сентября.

Ранее свердловский врач Александр Соловьев рассказал, что коронавирус будет бушевать в России и по всему миру в ближайшие годы. Также стало известно, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим.

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Уральский федеральный университет заявил, что готов вернуться к масочному режиму, если свердловский Роспотребнадзор и региональные власти выпустят такое распоряжение. Информация об этом появилась в telegram-канале университета. «Вуз введет антиковидные меры в случае ухудшения эпидситуации. В управлении проректора по общим вопросам заявили, что к началу нового учебного года в университете готовы — есть необходимое количество масок, антисептиков и тепловизоров», — сообщили в УрФУ. В университете подчеркнули, что масочный режим и другие ограничения могут вернуться «по мере поступления распоряжений местного Роспотребнадзора и региональных властей». Также в УрФУ прогнозируют, что новая волна COVID наступит в середине сентября. Ранее свердловский врач Александр Соловьев рассказал, что коронавирус будет бушевать в России и по всему миру в ближайшие годы. Также стало известно, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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