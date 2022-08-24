Челябинский депутат предложила запретить рекламу фастфуда

По мнению Яны Лантратовой, рекламу фастфуда на ТВ нельзя показывать с 7 утра до 10 вечера. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить рекламу фастфуда на ТВ и в других медиа для аудитории младше 16 лет. Свою инициативу она направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

«В частности, предлагаю рассмотреть возможность ограничения рекламы вредной пищи на ТВ в интервале с 7 утра до 10 вечера, когда дети могут быть потенциальными телезрителями. Кроме того, на мой взгляд, надо запретить непрофессиональным актерам, лицам до 14 лет и инфлюенсерам быть представителями рекламы перечисленных продуктов. А в телевизионных и интернет-роликах 1/3 времени должен присутствовать обязательный дисклеймер, сообщающий об особенностях продукта и его негативном влиянии на организм», — написала Лантратова в своем Telegram-канале.

Она предлагает ввести штрафы за любую, в том числе нативную, рекламу вредных пищевых продуктов, как для рекламодателя, так и для распространителя. Лантратова указывает, что подобные меры необходимы для борьбы с подростковым ожирением.