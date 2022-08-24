Груздь нашли в Сосновском районе под Челябинском (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском грибник Наталья Ковалева нашла огромный груздь. Женщина поделилась совей находкой в социальных сетях.

«Вот мы снова в лесу. Вот какого я гиганта нашла! Вот смотрите какой! И проверим. Он чистый», — говорит женщина на видео, опубликованном в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

В этой же группе женщина написала, что несмотря на такую жару грибы в лесу мокрые. А также похвасталась, что в ее коллекции появился гриб «Хрюндель». Участники группы оценили улов Ковалевой.

Ранее в челябинских лесах любители «тихой охоты» обнаружили двухэтажный гриб и гриб-звезду. В комментариях другие пользователи подсказали, что двухэтажным грибом является несъедобный трутовик Швейница. А грибом в форме звезды — звездовик бахромчатый.