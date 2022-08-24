24 августа 2022

В лесу под Челябинском нашли гигантский груздь. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грузди, грибы
Груздь нашли в Сосновском районе под Челябинском (фото из архива) Фото:

В Сосновском районе под Челябинском грибник Наталья Ковалева нашла огромный груздь. Женщина поделилась совей находкой в социальных сетях.

«Вот мы снова в лесу. Вот какого я гиганта нашла! Вот смотрите какой! И проверим. Он чистый», — говорит женщина на видео, опубликованном в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

В этой же группе женщина написала, что несмотря на такую жару грибы в лесу мокрые. А также похвасталась, что в ее коллекции появился гриб «Хрюндель». Участники группы оценили улов Ковалевой.

Ранее в челябинских лесах любители «тихой охоты» обнаружили двухэтажный гриб и гриб-звезду. В комментариях другие пользователи подсказали, что двухэтажным грибом является несъедобный трутовик Швейница. А грибом в форме звезды — звездовик бахромчатый.

Диаметр шляпки гриба ровняется, примерно, двум ладоням взрослого человека
Фото:

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В Сосновском районе под Челябинском грибник Наталья Ковалева нашла огромный груздь. Женщина поделилась совей находкой в социальных сетях. «Вот мы снова в лесу. Вот какого я гиганта нашла! Вот смотрите какой! И проверим. Он чистый», — говорит женщина на видео, опубликованном в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». В этой же группе женщина написала, что несмотря на такую жару грибы в лесу мокрые. А также похвасталась, что в ее коллекции появился гриб «Хрюндель». Участники группы оценили улов Ковалевой. Ранее в челябинских лесах любители «тихой охоты» обнаружили двухэтажный гриб и гриб-звезду. В комментариях другие пользователи подсказали, что двухэтажным грибом является несъедобный трутовик Швейница. А грибом в форме звезды — звездовик бахромчатый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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