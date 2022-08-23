Один из грибов используют для окраски тканей Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинской области поделились в социальных сетях необычными грибами, которые нашли в местных лесах. Среди находок — двухэтажный гриб и гриб, по форме напоминающий звезду.

«Встретился двухэтажный гриб. Красивый, но не знаю, что это? Не стала нарушать его целостность», — написала Любовь Шаматова в группе «Грибы, рыбалка, отдых в Челябинской области 2022» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи указали, что на фото изображен трутовик швейница. Это несъедобный гриб, который может паразитировать на стволах или корневой системе хвойных деревьев. Также этот гриб можно использовать для окраски тканей из-за содержащихся в нем красящих пигментов.

Грибница Елена Валеева нашла еще один необычный гриб — звездовик бахромчатый. Его шляпка напоминает девятиконечную звезду.

Ранее в лесу под Златоустом ранее грибники нашли редкий болетин азиатский. Гриб произрастает исключительно за Уралом, и на Дальнем Востоке. В Европе его можно встретить в Финляндии и Норвегии.

Трутовик швейница удивил необычной формой Любовь Шаматова, ВКонтакте