Пермякам запретили ходить в лес в выходные

25 августа 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

В такую погоду маленький костер может превратиться в большой пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В ряде районов Пермского края на все выходные, до 28 августа включительно, продлили ограничение на пребывание в лесах. Об этом сообщили представители министерства природных ресурсов Пермского края в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «В Прикамье до 28 августа включительно продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — уточнили в ведомстве. Запрет связан с сухой и жаркой погодой, это осложняет пожарную обстановку в лесах. Ограничение на посещение лесов в Пермском крае ввели еще в середине июля и многократно продлевали.

В ряде районов Пермского края на все выходные, до 28 августа включительно, продлили ограничение на пребывание в лесах. Об этом сообщили представители министерства природных ресурсов Пермского края в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «В Прикамье до 28 августа включительно продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — уточнили в ведомстве. Запрет связан с сухой и жаркой погодой, это осложняет пожарную обстановку в лесах. Ограничение на посещение лесов в Пермском крае ввели еще в середине июля и многократно продлевали.