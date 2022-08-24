Пермякам запретили ходить в лес в выходные

В ряде районов Пермского края на все выходные, до 28 августа включительно, продлили ограничение на пребывание в лесах. Об этом сообщили представители министерства природных ресурсов Пермского края в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
«В Прикамье до 28 августа включительно продлевается ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Осинского, Очерского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств ГКУ ПК «Управление лесничествами Пермского края», — уточнили в ведомстве.
Запрет связан с сухой и жаркой погодой, это осложняет пожарную обстановку в лесах. Ограничение на посещение лесов в Пермском крае ввели еще в середине июля и многократно продлевали.
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