Силовики нашли дома у Ройзмана портрет Навального*

Евгения Ройзмана решением суда отправили домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время обысков в квартире экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана найден портрет Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщили в социальных сетях.

«[В квартире Ройзмана найден] портрет Навального*, в поддержку которого Ройзман устраивал незаконные акции. Рисунок от 2022 года авторства некоей Наталья Князевич», — говорится в сообщении telegram-канала «Урал Live».

URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответ на момент публикации не поступил.

Евгений Ройзман был задержан 24 августа после обысков, проходивших в его квартире, в Фонде Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы. Силовики нашли у бывшего политика визитку бывшего главы Службы безопасности Украины. Ройзмана арестовали, а затем доставили в суд, где экс-мэр не признал вины и поблагодарил журналистов за то, что они пришли на заседание. Суд запретил Ройзману общаться с кем-либо, кроме защитника, представителей власти и экстренных служб без разрешения суда.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.