Спасатели в Пермском крае достали из реки тело утонувшего

Предположительно, погибший купался в непригодном для этого месте Фото: Михаил Калянов © URA.RU

В реке Сосновка Большесосновского муниципального округа (Пермский край) утонул человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«27 августа 2022 года в 14:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии в реке Сосновка в селе Большая Соснова. На месте происшествия работали силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 6 человек и 3 единиц техники. От регионального Управления МЧС России — 2 человека личного состава и 1 единица техники», — пояснили в ведомстве. Пермяка не удалось спасти.

Ранее URA.RU сообщало, что двое мужчин погибли во время купания. Оба инцидента произошли в водоемах Пермского края с разницей в полчаса.