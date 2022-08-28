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В Перми ФСБ накрыла торговцев оружием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальный бизнес по продаже оружия организовали трое мужчин Фото:

Торговцев оружием, которые работали в Перми, раскрыли сотрудники ФСБ. Трех членов банды суд признал виновными и отправил отбывать наказание в колонию общего режима. О подробностях URA.RU рассказали пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

«В 2020 году в результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников из незаконного оборота изъято: два пистолета Макарова, пистолет-пулемет „Кедр“, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы, несколько магазинов к пистолетам, 241 патрон. Также было изъято наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства.

Суд приговорил трех мужчин, причастных к незаконному обороту оружия, к различным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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Торговцев оружием взяли прямо в квартире
Оружие хранили в сейфе
Торговцев оружием, которые работали в Перми, раскрыли сотрудники ФСБ. Трех членов банды суд признал виновными и отправил отбывать наказание в колонию общего режима. О подробностях URA.RU рассказали пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. «В 2020 году в результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников из незаконного оборота изъято: два пистолета Макарова, пистолет-пулемет „Кедр“, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы, несколько магазинов к пистолетам, 241 патрон. Также было изъято наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства. Суд приговорил трех мужчин, причастных к незаконному обороту оружия, к различным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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