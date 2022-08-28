В Перми ФСБ накрыла торговцев оружием. Фото

29 августа 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Нелегальный бизнес по продаже оружия организовали трое мужчин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Торговцев оружием, которые работали в Перми, раскрыли сотрудники ФСБ. Трех членов банды суд признал виновными и отправил отбывать наказание в колонию общего режима. О подробностях URA.RU рассказали пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. «В 2020 году в результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников из незаконного оборота изъято: два пистолета Макарова, пистолет-пулемет „Кедр“, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы, несколько магазинов к пистолетам, 241 патрон. Также было изъято наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства. Суд приговорил трех мужчин, причастных к незаконному обороту оружия, к различным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу. Торговцев оружием взяли прямо в квартире Фото предоставлено УФСБ России по Пермскому краю Оружие хранили в сейфе Фото предоставлено УФСБ России по Пермскому краю

Торговцев оружием, которые работали в Перми, раскрыли сотрудники ФСБ. Трех членов банды суд признал виновными и отправил отбывать наказание в колонию общего режима. О подробностях URA.RU рассказали пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. «В 2020 году в результате обысков по адресам проживания нелегальных оружейников из незаконного оборота изъято: два пистолета Макарова, пистолет-пулемет „Кедр“, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы, несколько магазинов к пистолетам, 241 патрон. Также было изъято наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства. Суд приговорил трех мужчин, причастных к незаконному обороту оружия, к различным срокам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.