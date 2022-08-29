Сбежавших из пермской колонии преступников поймали

30 августа 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Сбежавших преступников искали несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае задержали двух заключенных, сбежавших три дня назад из колонии-поселения в Березниках. Сейчас их поместили в штрафной изолятор, сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на источник в ГУФСИН. Сбежавших заключенных ожидает новый срок. «В штрафном изоляторе они будут содержаться до суда. Вскоре им дадут новый срок за побег и добавят его к сроку, который они еще не отбыли. Теперь отбывать наказание они будут в колонии с более строгим режимом», — передает издание, ссылаясь на источник в ГУФСИН. Мужчин задержали вечером 29 августа сотрудники ГУФСИН. Один из заключенных отбывал наказание за убийство в колонии строгого режима, но в связи с решением суда в октябре 2021 года был переведен в колонию-поселение. Второй, осужденный за кражи и грабежи, ранее находился в колонии общего режима, но был также в связи с решением суда в феврале этого года переведен в ту же колонию-поселение.

В Пермском крае задержали двух заключенных, сбежавших три дня назад из колонии-поселения в Березниках. Сейчас их поместили в штрафной изолятор, сообщает издание «Комсомольская правда — Пермь» со ссылкой на источник в ГУФСИН. Сбежавших заключенных ожидает новый срок. «В штрафном изоляторе они будут содержаться до суда. Вскоре им дадут новый срок за побег и добавят его к сроку, который они еще не отбыли. Теперь отбывать наказание они будут в колонии с более строгим режимом», — передает издание, ссылаясь на источник в ГУФСИН. Мужчин задержали вечером 29 августа сотрудники ГУФСИН. Один из заключенных отбывал наказание за убийство в колонии строгого режима, но в связи с решением суда в октябре 2021 года был переведен в колонию-поселение. Второй, осужденный за кражи и грабежи, ранее находился в колонии общего режима, но был также в связи с решением суда в феврале этого года переведен в ту же колонию-поселение.