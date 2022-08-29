Женщина устроила скандал посреди продуктового магазина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилая жительница Лангепаса устроила в местном магазине скандал на межнациональной почве. Пенсионерка грозилась вызвать полицию из-за южан, которые работают в торговой точке. Видео инцидента опубликовали в паблике «ЧП Сургут» соцсети «ВКонтакте».

«Нефиг забирать деньги просто так. Вывозить никто не будет. Я пойду и вызову полицию. Я хочу проверить, имеете ли вы право здесь работать — таджики, узбеки», — говорит на видео женщина. В описании к публикации автор написал, что инцидент происходил в Лангепасе.

В комментариях пользователи предположили, что сама пенсионерка была в состоянии алкогольного опьянения. URA.RU обратилось в окружное УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ведомства пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU рассказывало, власти Югры объявили крестовый поход всем зачинщикам межнациональных конфликтов. Семью южан, оскорбивших русских, с позором выдворят из ХМАО.

Видео: «ЧП Сургут»