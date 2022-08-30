В Челябинске появится новая трамвайная сеть

31 августа 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

О планах по запуску трамваев по Университетской Набережной рассказал Сергей Колесник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске планируют запустить трамвайную сетку по Университетской Набережной. Об этом 31 августа сообщил глава Калининского района Сергей Колесник. «С запуском новых объектов родятся предложения по общественному транспорту. Будет задействована Университетская набережная — есть идеи запуска трамвайной ветки по ней», — сообщил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Глава района отметил, что совместно со строительством новых микрорайонов будут создаваться новые пассажирские маршруты. Движение транспорта должно быть удобно для местных жителей. Во время эфира Колесник также рассказал о новом велопешеходном мосте, который соединит северо-запад города с бором. По словам Колесника, с его появлением жители смогут легко и быстро попасть в лесной массив.

В Челябинске планируют запустить трамвайную сетку по Университетской Набережной. Об этом 31 августа сообщил глава Калининского района Сергей Колесник. «С запуском новых объектов родятся предложения по общественному транспорту. Будет задействована Университетская набережная — есть идеи запуска трамвайной ветки по ней», — сообщил Колесник в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Глава района отметил, что совместно со строительством новых микрорайонов будут создаваться новые пассажирские маршруты. Движение транспорта должно быть удобно для местных жителей. Во время эфира Колесник также рассказал о новом велопешеходном мосте, который соединит северо-запад города с бором. По словам Колесника, с его появлением жители смогут легко и быстро попасть в лесной массив.