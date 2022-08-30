30 августа 2022

В Екатеринбурге недалеко от Метеогорки из окна выпал человек

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Как сообщает очевидец, на вид погибшему не более 18 лет Фото:

В Екатеринбурге на Мичурина, 171 с высоты выпал человек и разбился насмерть. О происшествии сообщают очевидцы.

«Я услышал хлопок и увидел, что он лежит на земле. Вызвал скорою помощь. Они приехали, констатировали смерть. Тело накрыли мешком», — рассказал Е1.RU екатеринбуржец. По его словам, на вид погибшему нет еще и 18 лет, а нашли его под окнами между домами высотой от пяти до 12 этажей.

URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.

Ранее в Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Также в Верхней Пышме (Свердловская область) ребенок, за которым не смотрели родители, выпал из окна, но остался жив.

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В Екатеринбурге на Мичурина, 171 с высоты выпал человек и разбился насмерть. О происшествии сообщают очевидцы. «Я услышал хлопок и увидел, что он лежит на земле. Вызвал скорою помощь. Они приехали, констатировали смерть. Тело накрыли мешком», — рассказал Е1.RU екатеринбуржец. По его словам, на вид погибшему нет еще и 18 лет, а нашли его под окнами между домами высотой от пяти до 12 этажей. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались. Ранее в Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Также в Верхней Пышме (Свердловская область) ребенок, за которым не смотрели родители, выпал из окна, но остался жив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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