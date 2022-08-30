В Екатеринбурге недалеко от Метеогорки из окна выпал человек

31 августа 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Как сообщает очевидец, на вид погибшему не более 18 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на Мичурина, 171 с высоты выпал человек и разбился насмерть. О происшествии сообщают очевидцы. «Я услышал хлопок и увидел, что он лежит на земле. Вызвал скорою помощь. Они приехали, констатировали смерть. Тело накрыли мешком», — рассказал Е1.RU екатеринбуржец. По его словам, на вид погибшему нет еще и 18 лет, а нашли его под окнами между домами высотой от пяти до 12 этажей. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались. Ранее в Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Также в Верхней Пышме (Свердловская область) ребенок, за которым не смотрели родители, выпал из окна, но остался жив.

В Екатеринбурге на Мичурина, 171 с высоты выпал человек и разбился насмерть. О происшествии сообщают очевидцы. «Я услышал хлопок и увидел, что он лежит на земле. Вызвал скорою помощь. Они приехали, констатировали смерть. Тело накрыли мешком», — рассказал Е1.RU екатеринбуржец. По его словам, на вид погибшему нет еще и 18 лет, а нашли его под окнами между домами высотой от пяти до 12 этажей. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались. Ранее в Екатеринбурге в Академическом районе 27 августа около дома по улице Краснолесья, 28 нашли труп мужчины. Также в Верхней Пышме (Свердловская область) ребенок, за которым не смотрели родители, выпал из окна, но остался жив.