В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки. Фото

21 августа 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась на улице Чкалова Фото: Анна Майорова © URA.RU Прохожие обнаружили на улице Чкалова в Екатеринбурге под окнами многоэтажки труп девушки. О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях. «Девушка погибла в результате падения с высоты. С какого этажа, не знаю. Район Академический, улица Чкалова», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К сообщению он прикрепил фотографию, на которой видно труп девушки в разорванной одежде. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. Фото из telegram-канала «Инцидент Екатеринбург»

Прохожие обнаружили на улице Чкалова в Екатеринбурге под окнами многоэтажки труп девушки. О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях. «Девушка погибла в результате падения с высоты. С какого этажа, не знаю. Район Академический, улица Чкалова», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К сообщению он прикрепил фотографию, на которой видно труп девушки в разорванной одежде. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.