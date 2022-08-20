20 августа 2022

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, многоэтажки, спальный район, жилой фонд, жилые дома, панельный дом, микрорайон, многоквартирный дом
Трагедия случилась на улице Чкалова Фото:

Прохожие обнаружили на улице Чкалова в Екатеринбурге под окнами многоэтажки труп девушки. О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях.

«Девушка погибла в результате падения с высоты. С какого этажа, не знаю. Район Академический, улица Чкалова», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К сообщению он прикрепил фотографию, на которой видно труп девушки в разорванной одежде.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

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Прохожие обнаружили на улице Чкалова в Екатеринбурге под окнами многоэтажки труп девушки. О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях. «Девушка погибла в результате падения с высоты. С какого этажа, не знаю. Район Академический, улица Чкалова», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К сообщению он прикрепил фотографию, на которой видно труп девушки в разорванной одежде. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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