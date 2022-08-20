Трагедия случилась на улице Чкалова
Прохожие обнаружили на улице Чкалова в Екатеринбурге под окнами многоэтажки труп девушки. О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях.
«Девушка погибла в результате падения с высоты. С какого этажа, не знаю. Район Академический, улица Чкалова», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К сообщению он прикрепил фотографию, на которой видно труп девушки в разорванной одежде.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
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