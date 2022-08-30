В Свердловской области ребенок выпал из окна

Силовики призвали родителей быть внимательными и не оставлять детей одних Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) ребенок, за которым не смотрели родители, выпал из окна, но остался жив. Об этом сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

«Четырехлетний ребенок, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа», — говорится в сообщении полиции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что ребенок в момент трагедии был без присмотра взрослых.

Его доставили в больницу, где он находится в тяжелом состоянии. Других подробностей инцидента не сообщается.

Следователи призвали свердловчан внимательно следить за своими детьми и не оставлять их одних у открытого окна. Также в ведомстве напомнили, что москитная сетка не защитит младенца от выпадения. Крепления сетки недостаточно прочные для этого.

Ранее в Нижнем Тагиле из окна выпала четырехлетняя девочка. Ребенок умер на месте происшествия.