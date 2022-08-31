Екатеринбург встал в огромную девятибалльную пробку. Скрин

31 августа 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Тяжелая дорожная обстановка наблюдается в основном на центральных улицах Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Накануне Дня знаний Екатеринбург встал в девятибалльную пробку. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт» на вечер 31 августа. Согласно данным карты, самые сильные пробки скопились от улицы Гагарина до Дворца Молодежи, от ул. Бориса Ельцина до ул. Куйбышева, от ул. Куйбышева до проспекта Ленина. Тяжелая обстановка наблюдается на улицах Белинского, Розы Люксембург и Николая Никонова. Утром 30 августа на въезде в Екатеринбург автомобилисты также встали в огромную пробку. Дорожный затор длиной около 12 км образовался на дублере Сибирского тракта. Скриншот: «Яндекс.Карты»

Накануне Дня знаний Екатеринбург встал в девятибалльную пробку. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт» на вечер 31 августа. Согласно данным карты, самые сильные пробки скопились от улицы Гагарина до Дворца Молодежи, от ул. Бориса Ельцина до ул. Куйбышева, от ул. Куйбышева до проспекта Ленина. Тяжелая обстановка наблюдается на улицах Белинского, Розы Люксембург и Николая Никонова. Утром 30 августа на въезде в Екатеринбург автомобилисты также встали в огромную пробку. Дорожный затор длиной около 12 км образовался на дублере Сибирского тракта.