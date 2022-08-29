Екатеринбуржцы пожаловались на огромную пробку на въезде в город (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 30 августа на въезде в Екатеринбург автомобилисты встали в огромную пробку. Дорожный затор длиной около 12 км образовался на дублере Сибирского тракта. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Пробка растянулась по дублеру Сибирского тракта от психиатрической больницы № 6 до ж/д станции Бобровка», — сообщил читатель агентства. Он уточнил, что на отрезке трассы проводят дорожные работы, а также движение затруднено из-за нескольких ДТП.

В Уралуправтодоре, обслуживающем проблемный участок дороги, объяснили причину затора. «На автодороге Р-351, 14-й километр, производятся дорожные работы! Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — отметили в организации. Там уточнили, что работы планируют закончить к вечеру 30 августа.