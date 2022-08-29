29 августа 2022

На въезде в Екатеринбург автомобилисты встали в огромную пробку. Скрин

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка, перекрытие дороги, ограничение движения, развязка луганская объездная
Екатеринбуржцы пожаловались на огромную пробку на въезде в город (архивное фото) Фото:

Утром 30 августа на въезде в Екатеринбург автомобилисты встали в огромную пробку. Дорожный затор длиной около 12 км образовался на дублере Сибирского тракта. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Пробка растянулась по дублеру Сибирского тракта от психиатрической больницы № 6 до ж/д станции Бобровка», — сообщил читатель агентства. Он уточнил, что на отрезке трассы проводят дорожные работы, а также движение затруднено из-за нескольких ДТП.

В Уралуправтодоре, обслуживающем проблемный участок дороги, объяснили причину затора. «На автодороге Р-351, 14-й километр, производятся дорожные работы! Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — отметили в организации. Там уточнили, что работы планируют закончить к вечеру 30 августа.

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Утром 30 августа на въезде в Екатеринбург автомобилисты встали в огромную пробку. Дорожный затор длиной около 12 км образовался на дублере Сибирского тракта. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Пробка растянулась по дублеру Сибирского тракта от психиатрической больницы № 6 до ж/д станции Бобровка», — сообщил читатель агентства. Он уточнил, что на отрезке трассы проводят дорожные работы, а также движение затруднено из-за нескольких ДТП. В Уралуправтодоре, обслуживающем проблемный участок дороги, объяснили причину затора. «На автодороге Р-351, 14-й километр, производятся дорожные работы! Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — отметили в организации. Там уточнили, что работы планируют закончить к вечеру 30 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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