В ХМАО на выходных придет минусовая температура и дожди

Синоптики Гидрометцентра ХМАО прогнозируют в регионе похолодание до -1 градуса и дожди

В ХМАО ожидается похолодание до -1 градуса и дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО ожидается похолодание до -1 градуса ночью, и дожди с сильным ветром до 18 м/с. При этом дневная температура в среднем составит 12 -17 градусов выше нуля. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«2 сентября местами кратковременный дождь, днем в северо-западных районах сильный дождь. Ветер восточных направлений, местами порывы 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11 градусов, при прояснениях -1,+4 градусов, днем +12,+17 градусов. 3 сентября местами кратковременный дождь, ночью в северных районах сильный дождь. Ветер восточных направлений, местами порывы 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью +9,+14 градусов, при прояснениях до 0 градусов, днем +14,+19 градусов. 4 сентября местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений, местами порывы 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9 градусов, днем +10,+15 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске с пятницы по субботу в городе пройдут дожди. Ожидается ветер с порывами до 16 м/с. Дневная температура на выходных в среднем составит плюс 10-17 градусов.

В Сургуте средняя дневная температура до конца недели составит 10-15 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье будет дождь с ветром до 18 м/с.

В Нижневартовске в субботу и воскресенье будут небольшие дожди. До конца недели температура днем в среднем составит 11-17 градусов тепла. В пятницу ожидается ветер до 17 м/с.