Жители рассказали, что три кулича оказались сырые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО) купили в пекарне города куличи на Пасху, а позже оказалось, что все три сырые. Фотографии покупки они выложили в соцсети.

«Пекарня в Нижневартовске. Пасхи сырые! Взяли три штуки. Не одной хорошей! Брали все разные», — написали югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовске».