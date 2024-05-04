04 мая 2024

Жители ХМАО купили в пекарне сырые куличи на Пасху. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кулич, пасха. Челябинск, выпечка, пасха, лоток, магазин, куличи
Жители рассказали, что три кулича оказались сырые Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) купили в пекарне города куличи на Пасху, а позже оказалось, что все три сырые. Фотографии покупки они выложили в соцсети.

«Пекарня в Нижневартовске. Пасхи сырые! Взяли три штуки. Не одной хорошей! Брали все разные», — написали югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовске».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижневартовска (ХМАО) купили в пекарне города куличи на Пасху, а позже оказалось, что все три сырые. Фотографии покупки они выложили в соцсети. «Пекарня в Нижневартовске. Пасхи сырые! Взяли три штуки. Не одной хорошей! Брали все разные», — написали югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовске».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...