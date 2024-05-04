Жители рассказали, что три кулича оказались сырые
Жители Нижневартовска (ХМАО) купили в пекарне города куличи на Пасху, а позже оказалось, что все три сырые. Фотографии покупки они выложили в соцсети.
«Пекарня в Нижневартовске. Пасхи сырые! Взяли три штуки. Не одной хорошей! Брали все разные», — написали югорчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовске».
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