Экс-министр Франции осудила Киев за пропаганду войны

Бывший госминистр Франции Сеголен Руаяль раскритиковала Зеленского за пропаганду войны

01 сентября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Во Франции обвинили Владимира Зеленского в пропаганде войны Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение развернули пропагандистскую кампанию, чтобы помешать мирным переговорам. Так считает бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль. «Пропаганда путем нагнетания страха, которую ведет Зеленский, имеет две цели. Первая цель — это мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, то это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Это, кроме того, служит препятствием мирному процессу», — рассказала госминистр в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Кроме того, подчеркнула она, Киев если о чем-то и говорит, то доказательств к этому не прилагает. Так, например, Зеленский рассказывал об обстреле роддома, но не смог этого доказать, подчеркнула она. «Необходимо, чтобы ООН и журналистское сообщество установили запрет на инструментализацию страха», — считает Сеголен Руаяль. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешла Херсонская и часть Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение развернули пропагандистскую кампанию, чтобы помешать мирным переговорам. Так считает бывший государственный министр Франции Сеголен Руаяль. «Пропаганда путем нагнетания страха, которую ведет Зеленский, имеет две цели. Первая цель — это мотивация собственной армии. Когда украинский президент рассказывает о пытках солдат, то это должно воздействовать на украинских военнослужащих, мобилизовать их. Это, кроме того, служит препятствием мирному процессу», — рассказала госминистр в эфире телеканала Бэ-эф-эм. Кроме того, подчеркнула она, Киев если о чем-то и говорит, то доказательств к этому не прилагает. Так, например, Зеленский рассказывал об обстреле роддома, но не смог этого доказать, подчеркнула она. «Необходимо, чтобы ООН и журналистское сообщество установили запрет на инструментализацию страха», — считает Сеголен Руаяль. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешла Херсонская и часть Запорожской области.