Кабмин выделит допсредства на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины Правительство РФ выделит регионам средства на выплаты беженцам из Украины, ДНР и ЛНР 02 сентября 2022 в 02:52 Размер текста - 17 + Правительство РФ выделит регионам средства на выплаты беженцам из Украины, ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России намерено выделить регионам средства на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, а также лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию. Об этом говорится в заявлении кабмина. «Проектом распоряжения предусматривается выделение средств, необходимых для оказания поддержки лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах кабмина. При этом размер выплат не обозначен. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан. Правительство России намерено выделить регионам средства на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, а также лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию. Об этом говорится в заявлении кабмина. «Проектом распоряжения предусматривается выделение средств, необходимых для оказания поддержки лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах кабмина. При этом размер выплат не обозначен. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям