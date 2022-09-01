Кабмин выделит допсредства на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Правительство России намерено выделить регионам средства на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, а также лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию. Об этом говорится в заявлении кабмина.
«Проектом распоряжения предусматривается выделение средств, необходимых для оказания поддержки лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах кабмина. При этом размер выплат не обозначен.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан.
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Правительство России намерено выделить регионам средства на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, а также лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию. Об этом говорится в заявлении кабмина. «Проектом распоряжения предусматривается выделение средств, необходимых для оказания поддержки лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах кабмина. При этом размер выплат не обозначен. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячные выплаты и доплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины и ряд других категорий граждан.