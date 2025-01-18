Володин задумал полностью запретить вейпы и жидкости для них в России

Володин задумал полностью запретить вейпы и жидкости для них в России
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Володин отметил, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним оказался недостаточным, чтобы защитить детей
Володин отметил, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним оказался недостаточным, чтобы защитить детей Фото:

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» — спросил Володин подписчиков в своем telegram-канале. На момент публикации 84% проголосовавших в опросе поддерживают полный запрет. Председатель ГД также отметил, что принятие в 2024 году закона, запрещающего продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, оказалось недостаточным.

Ранее Госдума РФ одобрила установление уголовной ответственности за повторную продажу сигарет, вейпов и других никотиносодержащих изделий несовершеннолетним. Также за повторное нарушение закона предусматривает наложение штрафа от 50 до 80 тысяч рублей.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» — спросил Володин подписчиков в своем telegram-канале. На момент публикации 84% проголосовавших в опросе поддерживают полный запрет. Председатель ГД также отметил, что принятие в 2024 году закона, запрещающего продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, оказалось недостаточным. Ранее Госдума РФ одобрила установление уголовной ответственности за повторную продажу сигарет, вейпов и других никотиносодержащих изделий несовершеннолетним. Также за повторное нарушение закона предусматривает наложение штрафа от 50 до 80 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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