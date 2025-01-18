Володин задумал полностью запретить вейпы и жидкости для них в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Как вы отнесетесь к полному запрету продажи вейпов и жидкостей для них?» — спросил Володин подписчиков в своем telegram-канале. На момент публикации 84% проголосовавших в опросе поддерживают полный запрет. Председатель ГД также отметил, что принятие в 2024 году закона, запрещающего продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, оказалось недостаточным.
Ранее Госдума РФ одобрила установление уголовной ответственности за повторную продажу сигарет, вейпов и других никотиносодержащих изделий несовершеннолетним. Также за повторное нарушение закона предусматривает наложение штрафа от 50 до 80 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.