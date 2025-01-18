Врач предрек Байдену смерть через пять лет

Невролог Новоселов предсказал, что Байден умрет через 5 лет из-за деменции
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден испытывает трудности в ориентации в пространстве и времени, отмечает врач Новоселов
Байден испытывает трудности в ориентации в пространстве и времени, отмечает врач Новоселов Фото:

Деменция президента США Джо Байдена может привести к его смерти в течение следующих пяти лет. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

«У Байдена синильная деменция, то есть старческий вариант. <...> Деменцию, зависимую от возраста, пока мы излечить не можем. Поэтому через пять лет он может умереть», — передает aif.ru слова врача. Новоселов отметил, что Байден испытывает трудности с ориентацией в пространстве и времени. По его словам, спустя несколько лет президенту США, покидающему свой пост, будет сложно читать самостоятельно.

Ранее телеканал C-SPAN сообщил, что Байден снова допустил ошибку в датах, на этот раз забыв, когда он впервые встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Байден утверждал, что знает Путина на протяжении 47 лет, затем исправился, указав, что встреча с российским президентом произошла после его вступления в должность, передает 360.ru. Однако первая официальная встреча Байдена и Путина на уровне глав государств прошла летом 2021 года в Женеве.

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Деменция президента США Джо Байдена может привести к его смерти в течение следующих пяти лет. Об этом рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. «У Байдена синильная деменция, то есть старческий вариант. <...> Деменцию, зависимую от возраста, пока мы излечить не можем. Поэтому через пять лет он может умереть», — передает aif.ru слова врача. Новоселов отметил, что Байден испытывает трудности с ориентацией в пространстве и времени. По его словам, спустя несколько лет президенту США, покидающему свой пост, будет сложно читать самостоятельно. Ранее телеканал C-SPAN сообщил, что Байден снова допустил ошибку в датах, на этот раз забыв, когда он впервые встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Байден утверждал, что знает Путина на протяжении 47 лет, затем исправился, указав, что встреча с российским президентом произошла после его вступления в должность, передает 360.ru. Однако первая официальная встреча Байдена и Путина на уровне глав государств прошла летом 2021 года в Женеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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