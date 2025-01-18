Трамп посеял панику среди американцев из-за переноса места инаугурации

Тысячи людей, включая сотрудников правоохранительных органов и государственных служб, оказались не готовы к неожиданному объявлению избранного президента США Дональда Трампа о переносе места проведения инаугурации. Такое решение он принял из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет издание Washington Post.
«Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднества», — говорится в материале.
Отмечается, что персонал Капитолия, где должна была состояться церемония принятия присяги, незамедлительно начал работы по установке новой трибуны. В то же время, тысячам американцев из разных уголков страны, уже приобретшие билеты на самолет и забронировавшие номера в отелях Вашингтона, пришлось пересмотреть свои планы.
После объявления о смене локации многие американцы начали обсуждать в интернете, стоит ли отменять поездку в Вашингтон, или же попытаться извлечь максимальную пользу из ситуации, учитывая что мероприятие теперь будет ориентировано прежде всего на телеканалы. Некоторые намерены использовать свои ныне недействительные билеты на инаугурацию для рукоделия, в то время как другие предложили организовать встречи в холлах отелей или барах с большими экранами для совместного просмотра церемонии.
При этом республиканец уточнил, что торжественная церемония пройдет в ротонде Капитолия, как это было в 1985 году. В дании прозвучат инаугурационная речь и другие выступления. Кроме того, парад в честь вступления Дональда Трампа в должность пройдет в комплексе Capital One Arena, передает «Национальная служба новостей».
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