Митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию готовят новое звание

Пермская дума предложит присвоить звание Почетного гражданина митрополиту Мефодию

Митрополит Мефодий и Дмитрий Махонин на открытии памятника Михаилу Романову Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы запустили процедуру присвоения звания Почетный гражданин Пермского края митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию. На ближайшем пленарном заседании они рассмотрят вопрос о внесении соответствующего представления губернатору Дмитрию Махонину, следует из документов на сайте думы.

«Внести губернатору Пермского края представление о присвоении почетного звания „Почетный гражданин Пермского края“ Немцову Николаю Федоровичу (Митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию), Епархиальному архиерею религиозной организации „Пермская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)“, за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность», — говорится в проекте решения. Документ подписан спикером гордумы Дмитрием Малютиным.

Мефодий в 2010 году назначен митрополитом Пермским и Соликамским. В 2024 году решением Священного Синода решено архиерею Пермской епархии иметь титул «Пермский и Кунгурский». Главой Пермской митрополии назначили Преосвященного Пермского и Кунгурского Мефодия. Кроме церковных митрополит имеет и государственные награды: ордена Дружбы; «За заслуги перед Отечеством» II ст. и Александра Невского.