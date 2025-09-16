Губернатор Махонин назначил нового члена избирательной комиссии Пермского края

В избирательную комиссию Пермского края вошла глава Совета ветеранов Максютенко
Надежда Максютенко вошла в состав избиркома Пермского края
Надежда Максютенко вошла в состав избиркома Пермского края

Председатель совета Пермской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко назначена членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса. Указ об этом подписал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Назначить членом Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса Максютенко Надежду Ивановну, председателя Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовых актов.

Максютенко ранее входила в состав горизбиркома Перми. Она заменила на посту в краевом избиркоме руководителя регионального государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова. Он умер 6 сентября. 

