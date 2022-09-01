В Пермском крае назвали рабочую профессию с зарплатой в 150 тысяч

В Пермском крае инженеру КИПиА предлагают зарплату в 150 тысяч рублей

02 сентября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Инженер должен уметь читать схемы и вести электромонтажные работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики готовы платить заработную плату в 150 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики онлайн-сервиса «Работа.ру», подготовившие сентябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий региона. «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна инженеру КИПиА — до 150 000 рублей. Специалист займется проведением пусконаладочных работ, программирование контроллеров и ремонтом электронного оборудования. Соискателю необходимо знать основы электроники, уметь читать схемы и вести электромонтажные работы», — сообщили аналитики сервиса. КИПиА В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий также вошли слесарь на объектах нефтегазовой отрасли, которому готовы платить 120 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают начальнику участка по строительству инженерных сетей и коммуникаций в городе Чайковский. До 100 тысяч рублей обещают платить наладчику станков с ЧПУ, который будет производить детали для серийного производства. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий профессия дефектоскописта. Он может рассчитывать на заработную плату до 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, кому в Перми проще всего найти работу. Рейтинг предложений работодателей подготовили аналитики сервиса Headhunter.

В Пермском крае инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики готовы платить заработную плату в 150 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики онлайн-сервиса «Работа.ру», подготовившие сентябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий региона. «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна инженеру КИПиА — до 150 000 рублей. Специалист займется проведением пусконаладочных работ, программирование контроллеров и ремонтом электронного оборудования. Соискателю необходимо знать основы электроники, уметь читать схемы и вести электромонтажные работы», — сообщили аналитики сервиса. КИПиА В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий также вошли слесарь на объектах нефтегазовой отрасли, которому готовы платить 120 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают начальнику участка по строительству инженерных сетей и коммуникаций в городе Чайковский. До 100 тысяч рублей обещают платить наладчику станков с ЧПУ, который будет производить детали для серийного производства. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий профессия дефектоскописта. Он может рассчитывать на заработную плату до 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, кому в Перми проще всего найти работу. Рейтинг предложений работодателей подготовили аналитики сервиса Headhunter.