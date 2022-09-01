01 сентября 2022

В Пермском крае назвали рабочую профессию с зарплатой в 150 тысяч

В Пермском крае инженеру КИПиА предлагают зарплату в 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Инженер должен уметь читать схемы и вести электромонтажные работы Фото:

В Пермском крае инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики готовы платить заработную плату в 150 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики онлайн-сервиса «Работа.ру», подготовившие сентябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий региона.

«Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна инженеру КИПиА — до 150 000 рублей. Специалист займется проведением пусконаладочных работ, программирование контроллеров и ремонтом электронного оборудования. Соискателю необходимо знать основы электроники, уметь читать схемы и вести электромонтажные работы», — сообщили аналитики сервиса. КИПиА

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий также вошли слесарь на объектах нефтегазовой отрасли, которому готовы платить 120 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают начальнику участка по строительству инженерных сетей и коммуникаций в городе Чайковский. До 100 тысяч рублей обещают платить наладчику станков с ЧПУ, который будет производить детали для серийного производства. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий профессия дефектоскописта. Он может рассчитывать на заработную плату до 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, кому в Перми проще всего найти работу. Рейтинг предложений работодателей подготовили аналитики сервиса Headhunter.

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В Пермском крае инженеру контрольно-измерительных приборов и автоматики готовы платить заработную плату в 150 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики онлайн-сервиса «Работа.ру», подготовившие сентябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий региона. «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна инженеру КИПиА — до 150 000 рублей. Специалист займется проведением пусконаладочных работ, программирование контроллеров и ремонтом электронного оборудования. Соискателю необходимо знать основы электроники, уметь читать схемы и вести электромонтажные работы», — сообщили аналитики сервиса. КИПиА В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий также вошли слесарь на объектах нефтегазовой отрасли, которому готовы платить 120 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают начальнику участка по строительству инженерных сетей и коммуникаций в городе Чайковский. До 100 тысяч рублей обещают платить наладчику станков с ЧПУ, который будет производить детали для серийного производства. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий профессия дефектоскописта. Он может рассчитывать на заработную плату до 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, кому в Перми проще всего найти работу. Рейтинг предложений работодателей подготовили аналитики сервиса Headhunter.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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