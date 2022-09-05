«Уральский Google» хочет выкупить акции банка «Екатеринбург» за 850 млн рублей

"СКБ-Контур" планирует выкупить акции банка "Екатеринбург" за 850 млн рублей

06 сентября 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

«СКБ-Контур» планирует приобрести еще больше акций банка «Екатеринбург» Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководство компании «СКБ-Контур» направило акционерам ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» предложение о выкупе ценных бумаг. Если они согласятся продать их, «СКБ-Контур» потратит на выкуп более 850 млн рублей. Сейчас «СКБ-Контур» владеет 34,5% акций банка «Екатеринбург», еще 5 млн находятся у нескольких акционеров. Согласно оферте, стоимость одной акции равняется 170,94 руб. Если акционеры согласятся продать ценные бумаги, «СКБ-Контур» может направить на выкуп более 850 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ — Екатеринбург». Предложение о выкупе действует до 14 ноября 2022 года. О том, что «СКБ-Контур» покупает Екатеринбургский муниципальный банк, URA.RU сообщало еще 21 апреля со ссылкой на источники. Ни в мэрии, ни в самой компании ситуацию тогда не комментировали.

Руководство компании «СКБ-Контур» направило акционерам ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» предложение о выкупе ценных бумаг. Если они согласятся продать их, «СКБ-Контур» потратит на выкуп более 850 млн рублей. Сейчас «СКБ-Контур» владеет 34,5% акций банка «Екатеринбург», еще 5 млн находятся у нескольких акционеров. Согласно оферте, стоимость одной акции равняется 170,94 руб. Если акционеры согласятся продать ценные бумаги, «СКБ-Контур» может направить на выкуп более 850 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ — Екатеринбург». Предложение о выкупе действует до 14 ноября 2022 года. О том, что «СКБ-Контур» покупает Екатеринбургский муниципальный банк, URA.RU сообщало еще 21 апреля со ссылкой на источники. Ни в мэрии, ни в самой компании ситуацию тогда не комментировали.