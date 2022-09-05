«Уральский Google» хочет выкупить акции банка «Екатеринбург» за 850 млн рублей

Руководство компании «СКБ-Контур» направило акционерам ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк» предложение о выкупе ценных бумаг. Если они согласятся продать их, «СКБ-Контур» потратит на выкуп более 850 млн рублей.
Сейчас «СКБ-Контур» владеет 34,5% акций банка «Екатеринбург», еще 5 млн находятся у нескольких акционеров. Согласно оферте, стоимость одной акции равняется 170,94 руб. Если акционеры согласятся продать ценные бумаги, «СКБ-Контур» может направить на выкуп более 850 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ — Екатеринбург». Предложение о выкупе действует до 14 ноября 2022 года.
О том, что «СКБ-Контур» покупает Екатеринбургский муниципальный банк, URA.RU сообщало еще 21 апреля со ссылкой на источники. Ни в мэрии, ни в самой компании ситуацию тогда не комментировали.
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