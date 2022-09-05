«Уральский Google» выкупил долю Чернецкого в банке мэрии Екатеринбурга

Компания "СКБ Контур" выкупила 34,5% акций «Екатеринбургского муниципального банка»

05 сентября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

«СКБ Контур» купил 34,5% акций банка «Екатеринбург» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа компаний «СКБ Контур», которую в народе называют «уральский Google», приобрела 34,5822% акций «Екатеринбургского муниципального банка» (ЕМБ). Как следует из данных на сайте «Интерфакс. Раскрытие», сейчас компании принадлежит более 2,6 млн акций банка. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе «СКБ Контур». «Для ГК „СКБ Контур“ это еще один шаг в сторону создания экосистемы продуктов для бизнеса», — сообщили в пресс-службе. При этом в компании не уточнили информацию о том, у кого были выкуплены акции. Как сообщало URA.RU ранее, городские власти (в лице департамента по управлению муниципальным имуществом) являются держателями 29,29% акций ЕМБ. Другая часть акций принадлежит сыну бывшего мэра, а ныне вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Станиславу (29,13%), ООО «Геоникс» и бизнесменам, близким к команде Чернецкого-старшего. О том, что «СКБ-Контур» покупает Екатеринбургский муниципальный банк, URA.RU сообщало еще 21 апреля со ссылкой на источники. Ни в мэрии, ни в самой компании ситуацию тогда не комментировали. Когда Аркадий Чернецкий еще был сенатором, URA.RU неоднократно сообщало, что он ищет покупателя для банка. Группа компаний «СКБ Контур» разрабатывает решения для бизнеса, инвестируем в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка за 2021 год составила 22,6 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа компаний «СКБ Контур», которую в народе называют «уральский Google», приобрела 34,5822% акций «Екатеринбургского муниципального банка» (ЕМБ). Как следует из данных на сайте «Интерфакс. Раскрытие», сейчас компании принадлежит более 2,6 млн акций банка. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе «СКБ Контур». «Для ГК „СКБ Контур“ это еще один шаг в сторону создания экосистемы продуктов для бизнеса», — сообщили в пресс-службе. При этом в компании не уточнили информацию о том, у кого были выкуплены акции. Как сообщало URA.RU ранее, городские власти (в лице департамента по управлению муниципальным имуществом) являются держателями 29,29% акций ЕМБ. Другая часть акций принадлежит сыну бывшего мэра, а ныне вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Станиславу (29,13%), ООО «Геоникс» и бизнесменам, близким к команде Чернецкого-старшего. О том, что «СКБ-Контур» покупает Екатеринбургский муниципальный банк, URA.RU сообщало еще 21 апреля со ссылкой на источники. Ни в мэрии, ни в самой компании ситуацию тогда не комментировали. Когда Аркадий Чернецкий еще был сенатором, URA.RU неоднократно сообщало, что он ищет покупателя для банка. Группа компаний «СКБ Контур» разрабатывает решения для бизнеса, инвестируем в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка за 2021 год составила 22,6 млрд рублей.