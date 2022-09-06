Турция тайно ищет замену российскому газу

Dunya: Турция ведет с США переговоры о поставках сжиженного природного газа
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, ямал спг, забор, добыча газа
Турция ведет с США переговоры о поставках СПГ Фото:

Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы. При этом угрозы поставкам газа из РФ в настоящий момент на наблюдается. Об этом сообщает турецкая газета Dunya cо ссылкой на источники.

«Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления. Источники, информирующие Dünya, сообщили, что переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ) из США ведутся» — пишет издание. При этом уточняется, что количество туристов может заметно увеличится в предстоящий зимний период.

Ранее Россия и Турция окончательно договорились о покупке газа в рублях. При этом, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал важными договоренности России и Турции по оплате газа в рублях, пишет RT. Также в Турции назвали бессмысленными угрозы Запада из-за торговли с РФ.

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Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы. При этом угрозы поставкам газа из РФ в настоящий момент на наблюдается. Об этом сообщает турецкая газета Dunya cо ссылкой на источники. «Хотя угрозы поставкам газа из России в Турцию пока нет, проблемы, возникшие в прошлом году, также принимаются во внимание на случай чрезмерного увеличения потребления. Источники, информирующие Dünya, сообщили, что переговоры о покупке сжиженного природного газа (СПГ) из США ведутся» — пишет издание. При этом уточняется, что количество туристов может заметно увеличится в предстоящий зимний период. Ранее Россия и Турция окончательно договорились о покупке газа в рублях. При этом, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал важными договоренности России и Турции по оплате газа в рублях, пишет RT. Также в Турции назвали бессмысленными угрозы Запада из-за торговли с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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