Диетолог Ивашкевич назвала полезный способ заготовки ягод на зиму

Диетолог Ивашкевич: ягоды на зиму лучше всего замораживать

06 сентября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ягоды на зиму лучше всего замораживать, считает Анна Ивашкевич Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ягоды на зиму лучше всего замораживать, это позволяет сохранять в плодах клетчатку и витамины. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Лучше всего ягоды замораживать. Был проведен ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили ее на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку. И ягодками потом можно будет больше наесться», — рассказала Анна Ивашкевич. При этом диетолог отметила, что из малины полезно делать варенье. «Понятно, что практически все полезные витамины и минералы у нас при варке или при приготовлении какого-то, например, пюре, исчезают, особенно в течение первых 20 минут витамин С, но сохраняются минеральные свойства. Например, известная нам с незапамятных времен малина с сахаром является хорошим жаропонижающим средством. И малину с сахаром можно заготавливать и хранить. Но вот про другие ягодки таких данных нет. И помним, что та же малина, приготовленная с сахаром, это в первую очередь десерт, а не лакомство, которое можно есть в неограниченном количестве», — подчеркнула Ивашкевич. Собеседница агентства добавила, что урожай на зиму можно заготавливать и в виде компотов, но без сахара. «Варить компоты можно, но без сахара. Тем самым мы приучаем детей и взрослых пить что-то более-менее полезное, чем просто, например, соки. Можно ягоды прокручивать без сахара. В состав можно добавлять стевию (сахарозаменитель, — прим. URA.RU). И тем самым уменьшать количество потребляемого сахара в рационе», — объяснила она. Ранее главный инфекционист ФМБА РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предупредил, что домашних заготовках, соленьях и консервах может оказаться токсин ботулизма. Летальность от него по стране составляет не менее 10%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ягоды на зиму лучше всего замораживать, это позволяет сохранять в плодах клетчатку и витамины. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Лучше всего ягоды замораживать. Был проведен ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили ее на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку. И ягодками потом можно будет больше наесться», — рассказала Анна Ивашкевич. При этом диетолог отметила, что из малины полезно делать варенье. «Понятно, что практически все полезные витамины и минералы у нас при варке или при приготовлении какого-то, например, пюре, исчезают, особенно в течение первых 20 минут витамин С, но сохраняются минеральные свойства. Например, известная нам с незапамятных времен малина с сахаром является хорошим жаропонижающим средством. И малину с сахаром можно заготавливать и хранить. Но вот про другие ягодки таких данных нет. И помним, что та же малина, приготовленная с сахаром, это в первую очередь десерт, а не лакомство, которое можно есть в неограниченном количестве», — подчеркнула Ивашкевич. Собеседница агентства добавила, что урожай на зиму можно заготавливать и в виде компотов, но без сахара. «Варить компоты можно, но без сахара. Тем самым мы приучаем детей и взрослых пить что-то более-менее полезное, чем просто, например, соки. Можно ягоды прокручивать без сахара. В состав можно добавлять стевию (сахарозаменитель, — прим. URA.RU). И тем самым уменьшать количество потребляемого сахара в рационе», — объяснила она. Ранее главный инфекционист ФМБА РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предупредил, что домашних заготовках, соленьях и консервах может оказаться токсин ботулизма. Летальность от него по стране составляет не менее 10%.